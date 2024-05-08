Китай резко поднял тарифы на железнодорожные перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на данные экспедиционных компаний.
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