Месси забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Он бил первым каждый раз

Команда аргентинца этим летом не смогла обеспечить себе победу в игровое время в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9) и «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4), но в сериях одиннадцатиметровых ударов флоридский клуб добивался успеха.