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Месси забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Он бил первым каждый раз

Месси забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Он бил первым каждый раз

Команда аргентинца этим летом не смогла обеспечить себе победу в игровое время в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9) и «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4), но в сериях одиннадцатиметровых ударов флоридский клуб добивался успеха.

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