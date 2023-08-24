Месси забивал во всех трех выигранных сериях пенальти этим летом. Он бил первым каждый раз

Команда аргентинца этим летом не смогла обеспечить себе победу в игровое время в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9) и «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4), но в сериях одиннадцатиметровых ударов флоридский клуб добивался успеха.
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