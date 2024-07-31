Замглавы МИД Богданов: гибель Хании – неприемлемое политическое убийство

ТАСС/Сергей Фадеичев Москва считает гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании неприемлемым политическим убийством, которое приведет к усилению напряженности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов 31 июля.
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