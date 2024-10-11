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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Областной профилактический марафон ´Старт за Безопасность´.

Областной профилактический марафон ´Старт за Безопасность´.

Прошел областной профилактический марафон´Старт за Безопасность!´ с 02.09.2024 по 30.09.2024Обеспечено проведение:Единого урока по Безопасности с обучение учащихся основам безопасного поведения на дороге, на воде, профилактика пожаров, электротравматизма, управление средствами мобильности, нахождение на заброшенных территориях, песчаных карьерах, в .

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