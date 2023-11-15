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Мини-футбол. Чемпионат России. 9-й тур. «Кристалл» сыграет с КПРФ, «Новая генерация» против «Норильского никеля» и другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу 9-й тур Первые матчи 16 ноября Кристалл – КПРФ – 19.30   17 ноября Новая генерация – Норильский никель – 19.

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