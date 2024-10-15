Русский «селезень» уронил авиабомбы на гнёзда ВСУ и ликвидировал 100 бойцов: Карта специальной военной операции на Украине на 15 октября 2024 года Юлия СоколоваВ результате мощной операции российских ВКС, до 100 бойцов Вооружённых сил Украины было уничтожено в Харьковской области в течение последних суток.