Стала известна стоимость билетов на спектакль с Ахеджаковой в Британии

Актриса Лия Ахеджакова, давно не появлявшаяся в российских театрах, объявилась в британской столице. Советская звезда сыграла главную роль в спектакле "Мой внук Вениамин", показ которого прошел 13 и 14 мая в Лондоне.
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