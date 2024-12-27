«Гражданином какой страны являетесь? - Оренбург»: мигранта, который 14 лет «болел» и не вставал на учёт в комиссариат, поймали в Амурской области
Avia.pro - СМИ
Больные да хромые: кто защитит родину?
Мигранта, который 14 лет «болел» и не вставал на учёт в комиссариате, поймали в Амурской области.
Комментарии
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Прикидываться дебилами это у них в крови! Даже при наличии паспорта РФ "твоя моя не понимайт" - легко, возьмите двух "курсантов" из таджстана, после убийства и на суде потребовали переводчика. Для них русского обмануть, это "подвиг"! Гражданами России они не станут никогда, за возможным исключением менее 1%, это те, кто пошли воевать за Россию на СВО.
Эти люди явно рассматривают российский паспорт как билет на получение неограниченной халявы. По сути они просто воры: брать берут, но расплачиваться не хотят. И не желают видеть, что получение прав - прямое следствие выполнения обязанностей.
Впрочем, в Думе, кажется, этого тоже не желают видеть, иначе такая ситуация не сложилась бы.
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