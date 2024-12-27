«Гражданином какой страны являетесь? - Оренбург»: мигранта, который 14 лет «болел» и не вставал на учёт в комиссариат, поймали в Амурской области

МП

Михаил Пантюхин

Прикидываться дебилами это у них в крови! Даже при наличии паспорта РФ "твоя моя не понимайт" - легко, возьмите двух "курсантов" из таджстана, после убийства и на суде потребовали переводчика. Для них русского обмануть, это "подвиг"! Гражданами России они не станут никогда, за возможным исключением менее 1%, это те, кто пошли воевать за Россию на СВО.