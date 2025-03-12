Природа Иркутской области: уникальный Бадарминский разлом и его особенности

В Иркутской области, недалеко от поселка Бадарма и Усть-Илимского водохранилища, расположен Бадарминский разлом – геологическое образование, представляющее собой систему гигантских трещин и пещер, возникших в результате тектонических процессов.
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