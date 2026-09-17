Михалков анонсировал создание фильма с названием «Русский овощ»

Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма под возможным названием «Русский овощ». Об этом режиссёр сообщил на встрече в театре «Мастерская 12».
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