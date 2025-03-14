ВС РФ взяли под контроль восточную часть Васюковки на Северском направлении Российские войска активизировали наступательные действия на Северском направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ взяли под контроль восточную часть Васюковки на Северском направлении Российские войска активизировали наступательные действия на Северском направлении.
Свежие комментарии