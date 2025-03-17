❗️Алушта частично обесточена из-за аварии на сетях По информации главы администрации города Галины Огнёвой, сильным ветром была повреждена линия электроснабжения в районе Шархинского карьера.
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❗️Алушта частично обесточена из-за аварии на сетях По информации главы администрации города Галины Огнёвой, сильным ветром была повреждена линия электроснабжения в районе Шархинского карьера.