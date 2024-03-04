⚡️ В Феодосии построят больницу на 450 койко-мест Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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⚡️ В Феодосии построят больницу на 450 койко-мест Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.