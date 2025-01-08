День 9 января в истории

120 лет назад (1905) в Петербурге произошли трагические события, получившие название «Кровавое воскресенье» и ставшие началом Первой русской революции Девятого января (22 января по новому стилю) 1905 года войска и полиция Петербурга применили оружие для разгона 150-тысячного мирного шествия рабочих, направлявшихся с петицией к Николаю II.
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