День 9 января в истории

120 лет назад (1905) в Петербурге произошли трагические события, получившие название «Кровавое воскресенье» и ставшие началом Первой русской революции Девятого января (22 января по новому стилю) 1905 года войска и полиция Петербурга применили оружие для разгона 150-тысячного мирного шествия рабочих, направлявшихся с петицией к Николаю II.