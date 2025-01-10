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Царьград

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Обвиняемых в мошенничестве топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск

Обвиняемых в мошенничестве топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск

По некоторым данным, они причастны к хищению у корпорации 1,676 млрд рублей.Бывшие топ-менеджеры компании "Роснано" Ирина Рапопорт и Олег Киселёв, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск.

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