Общественники: больше десятка дорог Челябинска отремонтировали некачественно

Почти 1,5 миллиарда рублей заплатил Челябинск за дороги, на которых уже появились дефекты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к 13 объектам, отремонтированным в прошлом году, уже есть замечания: на всех обнаружены дефекты.