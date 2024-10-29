Общественники: больше десятка дорог Челябинска отремонтировали некачественно

Почти 1,5 миллиарда рублей заплатил Челябинск за дороги, на которых уже появились дефекты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к 13 объектам, отремонтированным в прошлом году, уже есть замечания: на всех обнаружены дефекты.
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