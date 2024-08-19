В МТС начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16

В МТС начали продавать виртуальные сертификаты на линейку смартфонов iPhone 16. Эти сертификаты позволят покупателям стать одними из первых обладателей новинок в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.
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