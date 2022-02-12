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«Покровитель туркмен» озадачил всю нацию странным заявлением о собственной судьбе

«Покровитель туркмен» озадачил всю нацию странным заявлением о собственной судьбе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов неожиданно выступил с заявлением, которое явно тянет на сенсацию и связано с личной судьбой главы государства.

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