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Царьград

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Беглов: петербуржцы держат дома более 1 млн кошек и 300 тыс. собак

Беглов: петербуржцы держат дома более 1 млн кошек и 300 тыс. собак

Всемирный день защиты животных губернатор Александр Беглов отметил публикацией статистики о питомцах петербуржцев и напомнил о субсидиях городским приютам.

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