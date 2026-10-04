Беглов: петербуржцы держат дома более 1 млн кошек и 300 тыс. собак

Всемирный день защиты животных губернатор Александр Беглов отметил публикацией статистики о питомцах петербуржцев и напомнил о субсидиях городским приютам.
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