Достижения Путина за 25 лет

Olegus

«Живая власть для черни ненавистна, Они любить умеют только мертвых. … Я отворил им житницы, я злато Рассыпал им, я им сыскал работы – Они ж меня, беснуясь, проклинали! Пожарный огнь их домы истребил, Я выстроил им новые жилища. Они ж меня пожаром упрекали! Вот черни суд: ищи ж ее любви!» А.С. Пушкин «Борис Годунов»