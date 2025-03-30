Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Достижения Путина за 25 лет

Достижения Путина за 25 лет

25 лет назад Путин стал Президентом. И за эти 25 лет Россия необратимо похорошела. Конечно любители СССР и прочие русофобы этим недовольны.

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Комментарии
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Olegus
«Живая власть для черни ненавистна, Они любить умеют только мертвых. … Я отворил им житницы, я злато Рассыпал им, я им сыскал работы – Они ж меня, беснуясь, проклинали! Пожарный огнь их домы истребил, Я выстроил им новые жилища. Они ж меня пожаром упрекали! Вот черни суд: ищи ж ее любви!» А.С. Пушкин «Борис Годунов»
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1 д.
Александр Симаков
Я извиняюсь, а почему Вы пробелы не ставите после знаков препинания? Такая пунктуация только в Хохляндии...  😀
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1 д.
Александр Симаков
Перед работой простые магазины закрыты. А после работы нельзя присмотреться  внимательно поближе к продукцыи?
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1 д.
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