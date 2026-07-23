Берлин призвал усилить защиту ВПК после публикации российского списка целей

Предприятия германского военно-промышленного комплекса должны повысить уровень безопасности из-за угрозы разведывательных и диверсионных операций после обнародования Минобороны РФ списка потенциальных целей, предупредило Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) 23 июля, сообщает агентство DPA.
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