У Зеленского наконец-то получилось разозлить Китай Китай объявил «саммит мира» в Швейцарии «ненастоящим», а настоящий, судя по всему, он планирует организовать сам с участием Бразилии и даже Турции.
Истеричное самозакапывание
Комментарии
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ninikooo Митусова
Земля дотявкался? Собака дает, а караван идет…
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14 час.
Сергей Трофимов
наркоша вообще обезумел да зеленский как гитлер не осознает реальность
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13 час.
Леша и Лора Мусликовы
Зачем столько строк, времени, напряга мозгов уделять этой личности. Достаточно сказать что он ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУДАК. Как много в этой фразе для сердца РУССЕОГО звучит. Не правда ли?
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12 час.
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