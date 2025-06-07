— Бедным он притворился, это что вообще такое? — Негодовала женщина. Как вы понимаете, мимо этого поста я не пройти не смогла.
Притворился бедным в ресторане: как отреагировала состоятельная женщина
Комментарии
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Михаил Сартин
Можно из любой ерунды раздуть неизвестно-что, Тем более первое свидание, оба на нервах. И сама проверка, конечно - туфта. Конечно, женщине всегда неприятно оплачивать за мужчину. Это унижает обоих. Другая-бы оплатила, лишь-бы не устраивать разборки при людях. Просто создал глупую ситуацию.
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15 час.
вс
владимир сергеев
бедные не ходят по ресторанам
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12 час.
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