Притворился бедным в ресторане: как отреагировала состоятельная женщина

Михаил Сартин

Можно из любой ерунды раздуть неизвестно-что, Тем более первое свидание, оба на нервах. И сама проверка, конечно - туфта. Конечно, женщине всегда неприятно оплачивать за мужчину. Это унижает обоих. Другая-бы оплатила, лишь-бы не устраивать разборки при людях. Просто создал глупую ситуацию.