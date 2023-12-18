Внедорожники продолжают удерживать ведущие позиции на рынке России

Россия остается одной из самых крупных рынков для производства и продажи автомобилей. По данным Ассоциации производителей автомобильных товаров (АПК), в ноябре 2023 года продажи новых кроссоверов и внедорожников в России выросли на 129% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 76 834 единицы, что является впечатляющим увеличением с 33 499 единиц в предыдущем году.