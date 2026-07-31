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Царьград

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Главные запреты 1 августа и что может привлечь беду в дом

Главные запреты 1 августа и что может привлечь беду в дом

В этот день верующим советуют избегать ссор и дурных поступков, чтобы не навлечь беду.1 августа православные верующие вспоминают обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых русских святых.

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