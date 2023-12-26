Никиту Белых освободили от наказания по истечении срока давности

Суд в Кирове освободил от наказания осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиту Белых в связи с истечением срока давности, сообщает 26 декабря ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда.
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