Орловские школьники стали выбирать колледжи вместо учёбы в старших классах

В Орловской области продолжает расти популярность среднего профессионального образования. 1 сентября 2024 года в техникумы и колледжи после 9-го класса ушли вдвое больше выпускников, по сравнению с теми, кто продолжит учёбу до 11-го класса.
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