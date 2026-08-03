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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»

Российская синхронистка Алина Румянцева поделилась впечатлениями от чемпионата Европы в Париже. Румянцева бронзу в технической программе микст-дуэтов с Захаром Трофимовым.

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