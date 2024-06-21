Из Новосибирска во Вьетнам запустят прямые рейсы

НОВОСИБИРСК, 20 июня, ФедералПресс. Из Новосибирска во Вьетнам начнут летать самолеты. Об этом на XI Международном Сибирском транспортном форуме рассказал генеральный директор группы авиакомпаний S7 Дмитрий Куделькин.
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