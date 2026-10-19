“Federal prosecutors are planning to use DNA evidence to prove Rep. Ilhan Omar (D-MN) committed immigration fraud, as part of the sprawling investigation into the congresswoman,” the New York Post reports.
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