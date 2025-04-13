"У людей денег нет, это не Москва": донской фермер обратился к Мишустину из-за закрытия магазинов Светофор

Сетевое издание "161.ру" утверждает, что несколько глав российских компаний и бизнесмены ранее обратились к премьер-министру Мишустину не закрывать торговую сеть-дискаунтер "Светофор" так как им тогда будет негде продавать свою продукцию.
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