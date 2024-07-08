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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Куриные грудки на подушке из лимонов

Ингредиенты 1 столовая ложка коричневого сахара; 1 чайная ложка сушёного чеснока; 1 чайная ложка молотой паприки; 1 чайная ложка соли; 1 чайная ложка молотого чёрного перца; несколько столовых ложек оливкового масла; 4 половинки куриных грудок без кожи и костей; 1 лимон; несколько веточек тимьяна.

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