Куриные грудки на подушке из лимонов

Ингредиенты 1 столовая ложка коричневого сахара; 1 чайная ложка сушёного чеснока; 1 чайная ложка молотой паприки; 1 чайная ложка соли; 1 чайная ложка молотого чёрного перца; несколько столовых ложек оливкового масла; 4 половинки куриных грудок без кожи и костей; 1 лимон; несколько веточек тимьяна.
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