Страшно красиво: перекроившая себя 42-летняя Малиновская изменилась до неузнаваемости

Маша Малиновская появилась на вручении наград Fashion People Awards. Смотришь на 42-летнюю ведущую и понимаешь, что она, наверное, больше других достойна этой престижной премии – стильная, эффектная, яркая.
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