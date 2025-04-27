Документалка: Жизнь после людей (2 сезона, 20 серий)

Удобный каталог фильмов этого канала на https://documentalka.ru/Авторы фильма вместе с учеными – биологами, экологами, геологами, инженерами - пытаются найти ответ на вопрос, что произойдет с нашей планетой, животными и растениями, если люди внезапно исчезнут.