Хегсет приказал разработать планы сокращения оборонного бюджета США

Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение руководству Пентагона и всем военным ведомствам разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет, говорится в служебной записке, имеющейся в распоряжении The Washington Post.
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