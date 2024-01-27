Профсоюз пограничников США: Белый дом мешает охранять границу

ТАСС/AP/Eric Gay Администрация президента Байдена делает все возможное, чтобы помешать охране границы, считают в профсоюзе агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне развивающегося конфликта между властями штата Техас и федеральным правительством США.
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