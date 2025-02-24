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Технический сбой остановил торги СПБ Биржи: причина выясняется

Санкт-Петербургская Биржа приостановила торги из-за технического сбоя с 07:00 по московскому времени.

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