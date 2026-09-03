Минприроды увеличило финансирование поиска урана до 6 млрд рублей

В 2026 году в России финансирование поиска урана увеличено до 6 млрд рублей, что почти в семь раз превышает предыдущий показатель.
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