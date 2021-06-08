Сбер возглавил рэнкинг банков по качеству обслуживания людей с инвалидностью

Сбер возглавил рэнкинг банков по качеству обслуживания людей с инвалидностью

Сбер занял первое место в интегральном рэнкинге банков России по качеству обслуживания лиц с инвалидностью.

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