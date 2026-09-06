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Актуальные комментарии

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День работников нефтяной и газовой промышленности

6 сентября в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Профессиональный праздник приходится на первое воскресенье сентября и объединяет сотрудников нефтегазовых компаний, сервисных организаций, геологов, инженеров и работников инфраструктуры.

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