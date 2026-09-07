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Газета.ру

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Спасатели Пхукета предупредили о ядовитых "португальских корабликах" на Патонге

Спасатели Пхукета предупредили о ядовитых "португальских корабликах" на Патонге

На одном из самых популярных среди российских туристов пляже таиландского острова Пхукет – Патонге – появились колонии ядовитых полипов физалии, которых называют «португальскими корабликами».

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