Депутат предложил обязать продуктовые магазины ставить полки для фудшеринга

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил письмо министру промышленности и торговли страны Антону Алиханову с инициативой закрепить на законодательном уровне обязанность владельцев магазинов организовывать специальные полки для фудшеринга, то есть социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся, в том числе пенсионерам и другим социально незащищенным категориям граждан при наличии подтверждающих документов.