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Аргументы и Факты

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Адвокат Князев заявил о низких шансах Долиной получить 115 млн рублей

Адвокат Князев заявил о низких шансах Долиной получить 115 млн рублей

Певице Ларисе Долиной будет сложно получить всю сумму в 115 млн рублей, взысканную с осуждённых по делу о мошенничестве с её квартирой, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат Андрей Князев.

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