Губернатор Орловской области утвердил новые размеры услуг ЖКХ

Накануне, 10 сентября, губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил новые размеры стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые будут актуальны начиная с 1 октября 2026 года, то есть - сразу после выборов в Госдуму и облсовет.