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U.S. restricts visas to S. Africans over land expropriation law

The United States announced visa restrictions targeting South Africans responsible for policies the Trump administration views as discriminatory.

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