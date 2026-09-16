U.S. restricts visas to S. Africans over land expropriation law

The United States announced visa restrictions targeting South Africans responsible for policies the Trump administration views as discriminatory.
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