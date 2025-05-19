Большая чистка, которую вы не заметили. Круче, чем в Минобороны

Череду облав на "осваивателей" бюджета уже не скрыть - вышло круче, чем в Минобороны. Зачистка системы от коррупции на всех уровнях началась, и велика вероятность, что впереди русских ждёт много разоблачающих историй.
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