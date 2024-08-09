Психолог заявила, что чтение продлевает жизнь и молодость

Этот процесс помогает сохранению прежних и образованию новых нейронных связей в мозге Очень важная и для многих неочевидная суперспособность регулярной привычки к чтению, сказала РИАМО психолог лению Екатерина Игонина.
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