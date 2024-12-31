SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

526 подписчиков

"У него есть жена". Елизавета Базыкина ответила на слухи о романе с Иваном Янковским и рассказала о постельной сцене с Александром Петровым

"У него есть жена". Елизавета Базыкина ответила на слухи о романе с Иваном Янковским и рассказала о постельной сцене с Александром Петровым

Звезда сериала “Слово пацана” Елизавета Базыкина дала развернутое интервью Ксении Собчак. В нем она рассказала о том, как работала с одними из самых популярных российских актеров, включая Ивана Янковского и Александра Петрова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх