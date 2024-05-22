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Существование "Плана Даллеса" не доказано. Но он сбывается, будто пророчество

Существование "Плана Даллеса" не доказано. Но он сбывается, будто пророчество

Распад СССР ударил по большинству граждан страны. Но в полной мере произошедшие события стали осознавать лишь спустя десятилетия, поскольку конфликты, которые сейчас разгораются по всему миру, являются следствием краха нашего государства.

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