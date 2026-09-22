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Иркутск Сегодня

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Режим ЧС из-за болезни скота ввели еще на одной территории Иркутской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за заразного узелкового дерматита ввели в Захальском муниципальном образовании Эхирит‑Булагатского района.

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